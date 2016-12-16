Томские подростки стали реже совершать преступления

16 декабря 2016 / Томский Обзор

В январе-ноябре в Томской области зарегистрировано 615 преступлений, совершенных подростками, что на 11 % меньше, чем годом ранее. Такие цифры озвучены на заседании областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, которое провел заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В январе-ноябре на территории Томской области отмечается снижение уровня подростковой преступности на 11 процентов — с 691 в 2015-м до 615 преступлений в 2016 году. Меньше — почти на половину — стало и преступлений в отношении несовершеннолетних: если в прошлом году их было 1 754, то нынче уменьшилось до 900», — сообщил начальник отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД Николай Попов.

Игорь Толстоносов в свою очередь отметил, что снижения показателей подростковой преступности и преступлений в отношении несовершеннолетних удалось достичь за счет большой профилактической и правоохранительной работы. При этом особое внимание он обратил на все еще «слабые» места.

«Каждое шестнадцатое преступление в области совершается несовершеннолетним. Основными причинами являются семейное неблагополучие, безнадзорность детей и жестокое обращение с ними. Профилактика в этом направлении ведется, но ее необходимо усилить», — сказал вице-губернатор.

Областной департамент по вопросам семьи и детей, в частности, к марту должен сформулировать конкретные критерии и признаки нахождения детей и семей в социально опасном положении и довести их до всех заинтересованных структур. Департаменту общего образования поручено продолжить систематический контроль посещаемости детей из семей, находящихся в социально опасном положении, и обеспечить вместе с полицией периодическую проверку жилищно-коммунальных условий проживания учащихся.

Все структуры системы профилактики продолжат систематические проверки стоящих на учете неблагополучных семей и семей группы риска с разъяснением родителям мер ответственности за неисполнение своих обязанностей, в том числе в части оставления детей без присмотра, а также за совершение правонарушений и преступлений в отношении детей. Сейчас на профилактическом учете стоит 512 неблагополучных родителей, в прошлом году таких было 558 человек.

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