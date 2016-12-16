Двухлетний ребенок получил травмы в ДТП на трассе Томск — Колпашево
16 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru/r/70
Вчера утром, 15 декабря, в Томской области произошло ДТП, в результате которого пострадал 2-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 11.15 на 15 километре трассы Томск-Колпашево. По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель Daewoo Matiz не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с Honda Fit.
В результате ДТП ушибы и ссадины получил 2-летний ребенок. Мальчик перевозился в детском удерживающем устройстве, поэтому удалось избежать тяжелых травм.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: УГИБДД по Томской области
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