Парк ледяных скульптур с динозавром, мамонтом и лешим открылся в Университетской роще (ФОТО)

17 декабря 2016 / Партнерский материал

В пятницу, 16 декабря, в Томском госуниверситете открылся парк ледяных фигур Ice Museum Park. Здесь можно увидеть фигуры шерстистого мамонта, сибирского динозавра, «собирательную» бабочку и других.

Работа над созданием музея велась около двух месяцев. Сейчас в Университетской роще представлены девять фигур, возле каждой установлена подсветка. В центре парка — ледяной логотип вуза, остальные фигуры представляют университетские музеи и изображают самые ценные экспонаты музейных фондов: редкая рукопись XVI века, фотоаппарат 30-х годов XX века, артефакты кулайской культуры и раннего Средневековья.

— Это настолько уникальные экспонаты, что даже не возникло никаких вопросов или споров, что именно выставить. Хотя в некоторых музеях выбрать самых достойных практически невозможно. Когда мы думали о претенденте на роль главной бабочки, то остановились на собирательном образе — поскольку выбрать самую красивую бабочку из огромной коллекции чешуекрылых невозможно, — говорит директор Экскурсионно-просветительского центра ТГУ Людмила Панкратова.

Также в роще появились двухметровые реконструкции шерстистого мамонта, и динозавра — пситтакозавра сибирского, скелеты которого хранятся в палеонтологическом музее Томска. Автор эскизов — преподаватель Института искусств и культуры ТГУ Вячеслав Шведов. Изготовление фигур также велось под его руководством.

— Мамонт оказался самым «спорным» персонажем, — говорит старший преподаватель кафедры дизайна ИК ТГУ Вячеслав Шведов, — Было сделано очень много эскизов, мы долго спорили о том, какого размера он должен быть. Но в итоге удалось прийти к единому правильному решению.

Воспитанники университетского детского сада № 49 стали первыми, для кого провели экскурсию по ледяному музею. Ребятам предложили дать имена «Сибирскому лешему» — хранителю сибирского леса, и мамонту, которого ребята чуть ли не единогласно прозвали «Хоботом». Самый большой интерес у детсадовцев вызвала фигура, изображающая горный хрусталь — зимний символ минералогических богатств университета.

«Кто его потрогает, тот будет очень умным» — говорит экскурсовод, и ребята, без того проявляющие повышенное внимание к фигуре, обступают ее еще теснее.

Воспитанники детского сада также познакомились с «книгой Великого» — редкой рукописью XVI века, русским фотоаппаратом 30-х годов прошлого столетия, и «Дружинниками» средневековья — местными «тремя богатырями», которые носят на плечах головы убитых врагов.

— Мне больше всего понравился динозавр, который похож на попугая, — рассказывает Саша, воспитанник детского сада, — Я вообще животных очень люблю, поэтому мне было очень интересно.

Все ребята поучаствовали в конкурсах с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили подарки — новогодние сумки, раскраски с мамонтенком, наборы карандашей.

В Университетской роще также размещены стенды с информацией о каждом экспонате, который стал прообразом ледяной скульптуры. Кроме того, по QR-коду на стендах можно будет перейти на сайт Экскурсионно-просветительского центра ТГУ и узнать подробнее о музейных коллекциях вуза и о том, как записаться на экскурсию.

Фото: Владимир Дударев

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