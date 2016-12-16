В Томске стартовал второй «Медвежий фестиваль» (ФОТО)

16 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

В четверг, 15 декабря, в Первом музее славянской мифологии состоялось торжественное открытие второго областного «Медвежьего фестиваля».

В основе фестиваля – конкурс медведей ручной работы из всевозможных материалов. В конкурсе принимают участие мастера, художники, а также учащиеся учреждений дополнительного образования. Для юных мастеров будет проведен специальный конкурс.

Все работы будут представлены на выставке. Экспозицию дополнят кадры из жизни медведей в дикой среде от фотографа Валттери Мулкахайнен (Valtteri Mulkahainen) из Финляндии и частная коллекция мишек со всего света, насчитывающая около 200 экземпляров.

Помимо презентации работы мастеров гостей ждали мастер-шоу умельцев, уха на живом огне и музыкальная рыбалка.

В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы по росписи гипсовых фигурок, рисованию песком, конкурс ледовых скульптур, праздник зимнего солнцестояния и многое другое.

С подробным расписанием праздника можно ознакомиться в Афише.

Фото: Саша Прохорова

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