В Томске оцифруют и выложат в открытый доступ коллекцию газет и журналов времен Гражданской войны

Ученые ТГУ к 100-летию Октябрьской революции создадут ресурс, посвященный Гражданской войне на территории Сибири и Дальнего Востока. Для этого будет оцифрована одна из крупнейших в России коллекций газет и журналов 1918–1920 годов, сообщает пресс-служба вуза. Благодаря ГИС-технологиям все желающие смогут увидеть, как и где развивалась «информационная война» между белыми и красными, а также о повседневной жизни сибиряков в это время.

— В Научной библиотеке хранится одна из крупнейших в России коллекций газет и журналов Гражданской войны — более 120 наименований (около двух тысяч экземпляров), — рассказал библиотекарь НБ ТГУ, менеджер проекта Кирилл Конев. — Особенность этих изданий — плохая сохранность. Зачастую их печатали на бумаге низкого качества: папиросной, оберточной, цветной. Многие экземпляры были уничтожены еще во время войны или сразу после нее.

Долгое время сибирская пресса периода Революции и Гражданской войны была доступна только ограниченному числу специалистов. НБ ТГУ станет первым учреждением в России, которое откроет свою коллекцию широкому кругу — благодаря масштабной оцифровке. На данный момент оцифровано уже более 40% коллекции.

— Одной из задач проекта является выявление и учет неизученных до этого изданий, поскольку их точное число до сих пор никому не известно. Мы надеемся, что ресурс вызовет интерес и у других библиотек, где хранятся подобные коллекции, а также сможет объединить исследователей в этой области, — отметил Кирилл Конев.

Ориентироваться в массиве данных посетителям ресурса помогут геоинформационные слои: можно будет посмотреть число изданий по городам, за определенный период, по идеологической принадлежности, а также получить сведения о том, где сейчас хранятся те или иные газеты. Например, в Томской губернии (включавшей тогда ряд городов на территориях современных Кемеровской и Новосибирской областей) с мая 1918 года по декабрь 1919 года выходило около 45 разных газет.

— Издания этого периода могут выступить ценными источниками для различных междисциплинарных исследований о Сибири, — подчеркнул руководитель проекта, завкафедрой ИФ ТГУ Дмитрий Шевелев. — Зачастую только в газетах находили отражения те или иные политические и военные события, особенности быта той эпохи, сведения об откликах и реакции населения на происходящее. Также эти издания чрезвычайно интересны для изучения механизмов формирования общественного мнения.

Добавим, что ресурс будет создан в 2017 году при поддержке исследовательского центра «Транссибирский научный путь», задача которого — собрать, систематизировать, и представить научные знания о Сибири, а также популяризировать информацию об историческом прошлом и настоящем региона.

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