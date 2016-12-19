Раскрась Томск: голосуй за лучшую раскраску «1000 мелочей»!

19 декабря 2016 / Томский Обзор

Прием работ на третий конкурс «Раскрась Томск!» завершен, настало время выбрать победителя.

На этот раз выбирать предстоит из 17 вариантов (как и в прошлый раз) третьей серии наших раскрасок — «1000 мелочей». Голосование завершится во вторник, 20 декабря, в 13.00 по томскому времени.

Напомним, победитель получит специальный приз от редакции «Томского Обзора» — книгу «Чудесный мир животных» Линды Тейлор. Все остальные участники конкурса будут награждены именными сертификатами.

Выбираем лучшего!

Тэги/темы: