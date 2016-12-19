Мэрия Томска проверит документацию победителей маршрутных аукционов

19 декабря 2016 / Томский Обзор

Победители маршрутных аукционов предоставили в администрацию Томска все необходимые документы, подтверждающие их готовность работы с 1 января 2017 года. В настоящее время эти документы проверяются сотрудниками УДДБиТ. Работа по составлению базы данных перевозчиков завершается, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации председателя городского комитета по транспорту и организации дорожного движения Ольга Свахина, мэрия Томска провела 20 аукционов и заключила муниципальные контракты на осуществление регулярных пассажироперевоз ок по регулируемому тарифу с 15 перевозчиками по 20 маршрутам.

Перевозчики представили наличие 550 необходимых для ежедневного выхода на линию автобусов, а также 48 дополнительных единиц.

Ольга Свахина также добавила, что на текущей неделе с перевозчиками будет проведена работа по составлению расписания на маршруты. До конца недели будет сформирован режим работы автобусов в новогоднюю ночь.

Напомним, новая схема маршрутной сети начнет действовать в Томске с 1 января 2017 года. В пятницу, 23 декабря, в 14:00 на самых оживленных остановках Томска будут раздавать буклеты со схемой. В частности, раздача будет проходить на остановках «Центральный рынок», «Областной рынок», «Октябрьский рынок» и в районе томской горбольницы № 3.

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