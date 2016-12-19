Томские политехники вышли в финал чемпионата мира по программированию ACM ICPC

19 декабря 2016 / Томский Обзор

Студенты Томского политехнического университета вышли в финал крупнейшего студенческого командного чемпионата мира по программированию ACM ICPC. Команда ТПУ попала в список 17 сильнейших команд университетов Северо-Восточного Европейского региона. Теперь им предстоит состязаться в навыках программирования с чемпионами из других стран мира в финале чемпионата, который пройдет в мае 2017 года в городе Рапид-Сити (Южная Дакота, США), сообщает пресс-служба вуза.

Томский политех в финале чемпионата мира представят студенты Института кибернетики вуза: Алексей Ветров, Олеся Голуб и Николай Кузиванов. Борьбу за выход в финал от Северо-Восточного Европейского региона ребята вели с 268 командами из России, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Эстонии, Литвы, Латвии, Армении и Азербайджана.

Как отмечают в Институте кибернетики (ИК), команды ТПУ ежегодно участвуют в четвертьфинале и полуфинале чемпионата мира по программированию ACM ICPC, но только в этом году им впервые удалось выйти в финал. Всего от ТПУ в четвертьфинале участвовало десять команд, четыре из которых вышли в полуфинальный этап, и одна — в финал международного чемпионата.

На базе кафедры информационных систем и технологий Института кибернетики уже много лет проводятся занятия по олимпиадному программированию. Также кафедра проводит университетский этап региональной студенческой олимпиады по программированию и олимпиаду по программированию среди студентов 1–2 курсов ТПУ «TPU Junior». Обе эти олимпиады проводятся в формате, аналогичном формату мирового первенства.

Командный чемпионат мира по программированию среди сборных команд высших учебных заведений (ACM International Collegiate Programming Contest) — крупнейшая студенческая командная олимпиада по программированию, которая проводится с 1977 года. Схема организации чемпионата ACM ICPC включает три этапа: субрегиональный (четвертьфинал), региональный (полуфинал) и финальный. Команды-победительницы региональных групп выходят в финал и разыгрывают звания чемпионов мира, Европы, Северной Америки и других континентов.

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