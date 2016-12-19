Поездка на такси обошлась томичу в 100 тысяч рублей

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2016 // Фото: pixabay.com

Томские полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в мошенничестве, совершенном с помощью мобильного телефона, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Томску обратился молодой человек, который рассказал, что водитель такси обманом похитил у него крупную сумму денежных средств. По версии следствия, после посещения ночного клуба потерпевший воспользовался услугами такси. Наличных денежных средств при себе у него не оказалось. Молодой человек договорился оплатить проезд с помощью сервиса «мобильный банк». Несколько раз он переводил денежные средства таксисту, однако тот заверял клиента, что платежи не проходят.

«Чтобы убедиться в правильности совершаемых действий по осуществлению расчета, водитель взял в руки телефон клиента, затем вернул гаджет пассажиру. Вернувшись домой, молодой человек обнаружил пропажу со своего банковского счета 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан, им оказался 28-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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