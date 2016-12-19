Доходы и расходы бюджета Томской области на 2017 год выросли почти на 6 млрд рублей

19 декабря 2016 / Законодательная Дума Томской области / Фото: Мария Аникина

Доходы и расходы бюджета Томской области на 2017 год ко второму чтению выросли почти на 6 млрд рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Доработанный проект трехлетнего бюджета депутаты обсудили на всех профильных комитетах, сообщает пресс-служба Законодательной Думы Томской области.

Собственные налоговые и неналоговые доходы сократились на 500 млн рублей, а федеральный транш увеличился на 6,5 млрд. рублей, и в общей сложности в 2017 году он составит 8,4 миллиарда. Таким образом доходы регионального бюджета составят 55,9 млрд рублей.

Расходы увеличились на 5,9 млрд. рублей и составили 58,4 млрд. рублей. По решению согласительной комиссии за счет средств областного бюджета расходы на социальную сферу увеличились на 1,9 млрд. рублей. Большая часть этих средств направлена на строительство новой школы в Томске. 214 миллионов дополнительно направлены на программу развития здравоохранения, 33 млн — на социальную поддержку населения.

Депутат Леонид Терехов уточнил, как представленный законопроект решает вопросы, поставленные «майскими» указами Президента по заработной плате. Разработчики отметили, что проведенные расчеты позволяют выполнить все обязательства по зарплате в полном объеме. Кроме того, согласительной комиссии удалось дополнительно выделить 346 млн рублей в качестве резерва на повышение зарплаты работников, не попадающих под указы Президента РФ.

Более 240 млн рублей дополнительно направлено на программу по обеспечению доступности жилья, из них: 62 млн. на переселение из аварийного жилищного фонда, 59 млн — реализация проектов по строительству жилья эконом. класса («Жилье для российской семьи»), 50 млн — решение проблемы «обманутых» дольщиков.

— В первом чтении сумма на обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий была около 556 млн рублей, сейчас эта сумма увеличена до 839 млн рублей. По коммунальной инфраструктуре первоначально было заложено 88 млн рублей, на сегодня 423 миллиона, — отметил председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

На поддержку реального сектора экономики по решению согласительной комиссии дополнительно направлено 383 млн рублей.

Проект областного бюджета на 2017–2019 годы во втором чтении областные депутаты примут на собрании Думы 22 декабря.

Тэги/темы: