Двое молодых людей украли полтонны меда в томском селе

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2016 // Фото: pixabay.com

В Томском районе полицейские задержали подозреваемых в краже 500 килограмм меда, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В дежурную часть обратился владелец одного из магазинов, расположенного в селе Малиновка, и сообщил о краже емкостей с медом. Сотрудникам полиции удалось задержать двух подозреваемых — ими оказались 21-летний и 18-летний ранее несудимые жители Томского района.

По предварительным данным, задержанные проникли в вечернее время в магазин, взломав запасную дверь, и похитили емкости с медом, массой около 500 килограмм. Сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей. Емкости с медом подозреваемые спрятали неподалеку в лесу. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: УМВД по Томской области

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