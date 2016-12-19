В Чили запустили производство биомороженого по томской технологии

19 декабря 2016 / Томский Обзор

В Сантьяго (Чили) запущено опытное производство биомороженого по технологии, разработанной томскими учеными, сообщает портал inotomsk.ru.

Ранее Bifidice — проект по продвижению на мировом рынке разработанного в Томске инновационного биомороженого — стал финалистом международного конкурса предпринимательских проектов в Чили. Его цель — запустить опытное производство биомороженого и создать франшизу для привлечения бизнес-партнеров в Чили и Латинской Америке.

«На опытном производстве мы отрабатываем рецептуру мороженого со специфическими чилийскими ингредиентами, — сообщила основатель и директор проекта Bifidice Chile Start-Up Анастасия Гуткевич. — Чили занимает первое место в Латинской Америке по употреблению сахара, и мороженое здесь делают очень жирное и сладкое — российскому ребенку, скорее всего, оно показалось бы невкусным. Наша задача — сделать мороженое, которое будет приносить только пользу».

Биомороженое из первой партии — чуть меньше тонны — получат сто семей в Сантьяго, которые примут участие в тестовом запуске программы профилактики дисбактериоза. В ближайшее время биомороженое презентуют потенциальным инвесторам, партнерам и франчайзи. Так как проблема дисбактериоза стоит в Чили остро, интерес к продукту проявляют образовательные учреждения, предложения о сотрудничестве уже поступили от партнеров на юге страны, а также из Аргентины и Бразилии. Определился стратегический бизнес-партнер, который будет дорабатывать линию для производства биомороженого.

«Из 86 проектов, которые попали в программу Chile Start-Up, было выбрано десять, которые могут оказать помощь в развитии регионального предпринимательства. Bifidice — это именно региональная программа профилактики дисбактериоза, поэтому министерство экономики и развития Чили посчитало, что наш проект достоин дополнительных инвестиций, и продлило время нашего пребывания в стране до марта», — рассказала Анастасия Гуткевич.

В ближайшие планы Bifidice в Чили, добавила директор проекта, входит организация франчайзинговой сети.

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