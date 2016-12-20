Вечером в Томске загорелась припаркованная ГАЗель

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Вчера вечером, 19 декабря, в Томске во дворе жилого дома загорелась припаркованный автомобиль ГАЗ-3302.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании у дома по ул.Московский тракт, 44 поступило в 17.56. В результате пожара у автомобиля выгорел моторный отсек, оплавилась передняя панель, закоптился салон.

Возгорание удалось ликвидировать к 18.03. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем автомобиля.

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