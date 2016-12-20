Бывшую сотрудницу СК обвиняют в фальсификации доказательств

20 декабря 2016 / Томский Обзор

Бывшая сотрудница УФСКН предстанет перед судом в Томской области за фальсификацию доказательств по уголовному делу, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили следователи, обвиняемая с марта 2014 по январь 2015 года сфальсифицировала доказательства по трем уголовным делам, находящимся в ее производстве. Дела касались преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

«Своими действиями обвиняемая причинила существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, дискредитировав и подорвав в своем лице авторитет органов наркоконтроля и правоохранительных органов в целом, в связи с неосуществлением возложенных на нее законодательством Российской Федерации обязанностей по установлению лиц, причастных к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и его материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

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