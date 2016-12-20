Томские скалолазы завершили спортивный сезон (ФОТО)

20 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Василий Мокин

В минувшие выходные, 17 и 18 декабря, в Томске в скалолазном зале 9-го корпуса Томского политеха прошел Кубок области по скалолазанию в дисциплине болдеринг, сообщил председатель ТФА Иван Темерев.

В состязаниях приняли участие 32 мужчины и 17 женщин. В первый день они соревновались на пяти коротких но трудных трассах. Именно это определяет формат болдеринга. В течении пяти минут спортсмен делает неорганиченное количество попыток подняться до финишного зацепа. Затем пять минут отдыхает и пробует пролезть следующую трассу.

По итогам первого дня были отобраны финалисты, которым судьи подготовили по настоящему интересные и трудные трассы для второго дня. Победителями стали Лысенко Александр, СДСШОР №16 и Никонова Дарья, ФАиС ТО. На вторых местах Дергайм Павел, СДСШОР №16 и Лунева Елена, Томск. Бронзовые награды у Цветкова Геннадия, СДСШОР №16 и Гавриленко Антонины, Томск.

На этом соревновательный сезон 2016 у томских скалолазов завершен.

Фото: Василий Мокин

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