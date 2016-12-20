«Ростелеком» наградил общительного абонента из Северска

20 декабря 2016

Томский филиал ПАО «Ростелеком» наградил абонента, выбравшего тариф «Безлимитный Казахстан». Надежда Павловна Медведевская из Северска потратила больше всего минут на разговоры с друзьями из Казахстана.

Опция «Безлимитный Казахстан» была запущена в июне текущего года. В декабре Томский филиал провел мониторинг времени, потраченного абонентами — жителями Томской области — на телефонные разговоры с соседним регионом. По результатам данного исследования был выбран самый общительный абонент. Надежда Медведевская за полгода пользования данной опцией наговорила 4 200 минут.

В канун Нового года представители «Ростелекома» поздравили победителя и подарили новогодний сувенир от компании.

«Ростелеком» всегда заботится о своих абонентах. Учитывая их потребности в общении и в современных видах связи, компания предлагает новые услуги, тарифы, интересные опции. Я выражаю благодарность нашему пользователю и поздравляю с наступающим Новым годом!» — поблагодарила Оксана Болдова, заместитель директора филиала — директор по работе с массовым сегментом.

«Я пришла в офис продаж и обслуживания и мне предложили подключить опцию „Безлимитный Казахстан“. Я сама из Казахстана, и у меня там остались друзья и одноклассники, мы с ними часто разговариваем по телефону, поэтому я согласилась. За полгода пользования этой опцией я поняла, что существенно экономлю, так что выражаю огромную благодарность компании „Ростелеком“ за то, что я теперь могу без ограничений разговаривать с друзьями и при этом меньше трачу», — поделилась Надежда.

Опция «Безлимитный Казахстан» предоставляет уникальные условия для звонков с домашних телефонов в соседнюю страну. Теперь с близкими и друзьями в Казахстане можно общаться часами и каждый день за фиксированную месячную плату.

Наиболее выгодная стоимость опции для тех абонентов, которые пользуются тремя услугами «Ростелекома» («Домашний телефон», «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ»), для них месячная плата составит 190 рублей. Если семья пользуется двумя услугами, то стоимость опции будет 240 рублей в месяц. А если установлен только домашний телефон — 290 рублей в месяц.

За фиксированную месячную плату без какой-либо дополнительной тарификации ежедневно предоставляется до 200 минут звонков на номера стационарных телефонов в Казахстане.

Опцию «Безлимитный Казахстан» могут подключить граждане — абоненты услуги местной телефонной связи «Ростелекома», которые также пользуются услугами междугородной и международной связи на условиях предварительного выбора «Ростелекома». Опция доступна для подключения абонентам компании, проживающим на территории Сибирского, Уральского, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Опция действует до 31 декабря 2016 года, оператор оставляет за собой право продлить срок ее действия. Полные условия предоставления опции «Безлимитный Казахстан» доступны на сайте tomsk.rt.ru в разделе «Домашний телефон» или по бесплатному телефону 8-800-100-08-00.

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