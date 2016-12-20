Томские водители стали чаще ездить без ОСАГО — ГИБДД

20 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Управление ГИБДД по Томской области отмечает увеличение числа водителей, не имеющих полиса обязательного страхования автогражданской ответственности, либо использующих ОСАГО с нарушениями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За 11 месяцев 2015 года сотрудниками томской ГАИ было выявлено 8 тыс. 334 таких нарушения, а за аналогичный период 2016 года по указанной причине к административной ответственности привлечен 14 тыс. 141 водитель», — говорится в пресс-релизе.

По мнению автоинспекторов, ситуацию поможет исправить введение с 1 января 2017 года возможности оформить ОСАГО в электронном виде без необходимости ехать в страховую компанию.

В свою очередь источник в отрасли уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что причинами роста количество водителей, управляющих автомобилем без страховки, являются небольшие — до 800 рублей — штрафы.

Кроме того, по мнению собеседника агентства, высокие цены на ОСАГО также побуждают многих водителей игнорировать покупку полиса.

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