Пациентов детских больниц навестит Дед Мороз

20 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: АНО «Партнеры по радости»

АНО «Партнёры по радости» помогут пациентам детских больниц и семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, поднять настроение перед Новым годом специальными выступлениями с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Как сообщают организаторы, более 20 волонтёров проведут новогодние представления и подарят подарки пациентам Областной детской больницы, НИИ кардиологии, НИИ Генетики, а также семей воспитывающих детей с особенностями развития. Более того, выступления и подарки подготовлены с учётом заболевания детей и их возраста, таким образом, абсолютно каждый ребёнок получит частичку настоящего новогоднего чуда.

«Подводить итоги года всегда волнительно, и нас очень радует, что в Томске есть социально ответственные компании, которые помогают нам организовать новогодние праздники для детей в детских больницах и домах, которым такая помощь и внимание просто необходимы. Мы планировали провести новогодние представления в Областной детской больнице, НИИ Кардиологии и для семей с особенностями развития, и эту идею поддержала организация ОАО «Востокгазпром» в полном объеме. Но к нам присоединились и другие компании», – говорит директор АНО «Партнеры по радости» Наталья Шимина.

Она также отметила, что волонтерам удалось расширить список детских медучреждений, в которых пройдет акция. В частности ООО «Газпром трансгаз Томск» поддержало идею покупки подарков для пациентов Детской городской больницы №1, а компания «Сёмкин» помогла в приобретении игрушек и развивающих материалов для игровой Областной детской больницы и новогодних подарков для маленьких пациентов НИИ Генетики детского центра «Росток» для детей. Депутат Галина Немцева тоже предоставила нам творческие наборы, которые мы включили в подарки пациентов НИИ Генетики.

С 2011 года на территории Томска и Сибири АНО «Партнёры радости» реализовали более 15 проектов и 100 социальных акций и мероприятий. Главная цель организации - сохранение права ребенка на игру и развитие творческого потенциала детей, находящихся на лечении в больнице и дома.

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