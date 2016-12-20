К Новому году запустят дополнительный авиарейс Томск — Москва

20 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В связи с повышенным спросом в преддверии новогодних праздников «Уральские авиалинии» выполнят дополнительный рейс Москва-Томск-Москва, сообщает пресс-служба аэровокзала.

Вылет из Москвы 28 декабря в 23.30. Прибытие в Томск - 29 декабря в 7.35. Вылет из Томска запланирован на 8.35, прибытие в Москву - в 9.10. Для каждого аэропорта указано местное время.

Рейс будет выполняться на самолете Airbus – 319. Билеты можно приобрести во всех авиакассах города, а так же на сайте авиакомпании.

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