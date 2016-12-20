Томичей приглашают на «Музейный калейдоскоп»

20 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Пупышева

Серию тематических экскурсий по всем залам музея под названием «Музейный калейдоскоп» представит Томский областной краеведческий музей (пр.Ленина, 75).

Как сообщают организаторы, «Музейный калейдоскоп» представляет собой серию уникальных экскурсий, которые проводятся по всем залам областного музея. Пока музей анонсировал следующие сюжеты неклассических музейных экскурсий:

- «Эврика! или эпохальные открытия всех времен и народов», пройдет 24 и 25 декабря

- «Лайфхаки прошлого и настоящего», пройдет в январе-феврале

- «Про ЭТО, или немного о любви» и др.

В этом году будет уже четвертая серия экскурсий «Музейного калейдоскопа», которая позволит посетить сразу весь музей и услышать об интересных и редких предметах выставок.

Сотрудник краеведческого музея, Расим Камалетдинов отмечает, что подобного вида специального экскурсионного обслуживания нет ни в одном музее Томска. Именно поэтому посетители выставки смогут получить уникальный культурный продукт, осмотрев все выставки Краеведческого музея и пообщавшись с экскурсоводом.

Экскурсии будут проходить по выходным дням с 14:00. Стоимость взрослого билета составит 200, детского — 100 рублей.

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