В ДТП на трассе Томск-Колпашево погиб человек, шестеро пострадали (ФОТО)

Сегодня утром, 20 декабря, на трассе Томск-Колпашево произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, еще шестеро получили травмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 8.15 на 48-м километре трассы. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Форд, ехавший в сторону Колпашево, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Тойотой.

В результате ДТП травмированы оба водителя и их четыре пассажира. 30-летний пассажир Тойоты скончался на месте происшествия.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.

Фото: УМВД РФ по Томской области

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