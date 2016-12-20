В Томске оценят целесообразность продажи спиртосодержащих жидкостей в киосках «Роспечати»

20 декабря 2016 / Томский Обзор

Комиссия думы Томска намерена выяснить, насколько целесообразна продажа в киосках «Роспечати» спиртосодержащих жидкостей, которые население употребляет в качестве алкогольных напитков, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сообщил спикера городского парламента Сергея Панова.

«Завтра будем разбирать, почему „Роспечати“ позволено это через свою сеть реализовывать. Ладно, в окошко стучаться, но в центре города можно купить бормотуху. Я завтра буду ставить вопрос об экономике этого предприятия — может, газеты это для них не главное? Мы льготные условия им создаем, а они абсолютно легально продают алкоголь», — сказал Сергей Панов.

По его словам, в гордуму обращались жители, ставшие свидетелями губительного воздействия суррогатного алкоголя.

«Приходила женщина, которая видела бившегося в конвульсиях человека, а рядом лежал бутылек антисептика, вызвали „скорую“. Женщина обошла киоски, и действительно — в любом киоске „Роспечати“ можно купить шкалик: 100 мл, 95% спирта, цена 35 рублей», — уточнил Сергей Панов.

Он добавил, что на заседание комиссии по регламенту планируется пригласить представителей «Роспечати», чтобы задать им вопросы «в лоб».

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