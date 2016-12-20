Томичей ожидают сорокаградусные морозы

20 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

С завтрашнего дня, 21 декабря, в Томскую область придет сильное похолодание, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

С 21 декабря местами по области ожидается аномально холодная погода с сильными морозами: минимальная температура воздуха ночью -33…-38°С, по северу до -43°С.

В Томске же завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Снег. Ветер юго-западный с переходом на северный 3-8 м/с, местами порывы 11-16 м/с. Температура ночью -11…-13°С, днем -8…-10°С, в течение дня похолодание до -13…-15°С. В ночь с 21 на 22 декабря до -35°С. На дорогах гололедица, снежные заносы.

В связи с получением данного прогноза томским автолюбителям рекомендуется особенно внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.

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