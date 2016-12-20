Завтра томское «Спецавтохозяйство» будет вывозить снег с Иркутского тракта

20 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В среду, 21 декабря, томское «Спецавтохозяйство» продолжит вывоз снега с Иркутского тракта, сообщает пресс-служба мэрии.

Ночью техника муниципального предприятия будет работать на участках следующих улиц:

Карташова (обе стороны от ул. Красноармейской до Вершинина);

Вершинина (от ул. Карташова до пр. Кирова);

Пролетарская (обе стороны от пр. Ленина до Р. Люксембург, обе стороны от Р. Люксембург до пер. Зырянского);

Алтайская (от ул. Л. Толстого до ул. О. Кошевого, от ул. Сибирской до пр. Комсомольского);

Лебедева (от ул. Л. Толстого до ул. О. Кошевого и до ул. Жуковского);

транспортное кольцо с поворотами в обе стороны по Иркутскому тракту - ул. Суворова, далее ул. Клюева (от Иркутского тракта до остановки);

район Путепровода (обе стороны от ул. Транспортной до ул. 1-ой Рабочей, Иркутский тракт до ул. Мичурина).

Днем 21 декабря работы будут продолжены по старому пр. Комсомольскому (обе стороны от пер. Мариинского с поворотом на ул. Пушкина), ул. Пушкина (левая сторона от кадетского корпуса до ул. Транспортной).

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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