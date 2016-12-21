Власти Томска одобрили строительство многоквартирника в «Татарской слободе»

21 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Компания «Томлесстрой» получила разрешение властей города Томска на строительство многоквартирника в «Татарской слободе».

Постановление о разрешении на строительство с подписью мэра Ивана Кляйна размещено на официальном сайте муниципалитета Томска.

«На основании обращения ООО «УК«Томскреставрация» № 67/13 от 29.04.2016, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: г.Томск, ул. Источная, 41а расположен в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами в исторических районах (ЖИ-1), постановляю Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 9001 кв.м» - указано в постановлении.

Также в документе отмечается, что застройщик не должен нарушать правовой режим охранной зоны «Татарская слобода – Заисточье», и указано исключение размещения объекта в границах указанной охранной зоны и проведения строительных или других работ по адресу Татарская 46, для сохранения объекта культурного наследия. Контроль над исполнением постановления будет исполнять заместитель мэра Города Томска Александр Цымбалюка.

Строительство в «Татарской слободе» началось весной 2015 года, тогда компания «Томсклесстрой» получила разрешение от мэрии на строительство блокированного дома, но после протестов общественности мэрия отозвала разрешение. Позже стройку согласовали с комитетом по охране культурного наследия, и мэрией было выдано новое разрешение на строительство трехэтажного дома в десять квартир.

Против строительства по адресу Источная, 41а выступали защитники деревянного зодчества и некоторые местные жители. Для данного района характерна застройка усадебного типа, на этом участке (пересечение Татарской и Источной) расположены старые деревянные дома, которые являются архитектурными памятниками. Такие, как бывший дом Ахмедуллы Ахметова (Татарская 46), и жилые дома и усадьбы конца 19 века.

«У нас было разрешение на блочный дом, для любителей старины здесь ничего не изменится. Дом уже построен: здание в три этажа, первый этаж из кирпича, сделанного под старину, второй и третий этаж из дерева. Мы специально строили так, что бы жителям было видно, что из этого выйдет. Многих пугает, что многоквартирник это, например, десять этажей. Но даже дом, поделенный на две квартиры – уже многоквартирник. Тем более мы не входим в историческую зону» - прокомментировал "Томскому Обзору" возобновившееся строительство помощник генерального директора «Томсклесстроя» Анатолий Захаров.

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