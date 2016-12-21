В пятницу в Томске откроется третья «Лента»

21 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Плановое открытие третьего супермаркета сети «Лента» в Томске состоится 23 декабря, сообщают в пресс-службе сети магазинов.

«Предварительно открытие нового гипермаркета «Лента» в Томске на улице Пушкина запланировано на 23 декабря на 12.00 по местному времени. Этапы мероприятия организаторы пока не озвучили, но сообщили, что планы компании по развитию сети в Томске на 2017 год буду оглашены уже в начале января», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что год назад компания приобрела у группы компаний «О’КЕЙ» земельный участок площадью 34,987 тыс. кв. м, где ранее располагался шарикоподшипниковый завод. Изначально точные сроки полной реализации проекта не разглашались, но строительные работы и открытие планировали завершить в начале 2017 года.

Сейчас в Томске уже функционируют два гипермаркета сети. Первый был открыт на проспекте Мира 30, второй не так давно по улице Елизаровых, 13 (открылся 24 ноября).

«Лента» управляет сетью одноименных гипермаркетов и супермаркетов. С открытием магазина в Томске компания увеличила сеть до 163 гипермаркетов в 75 городах России и 43 супермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам 2015 года чистая прибыль компании составила 10,288 млрд рублей, выручка — 252,763 млрд рублей.

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