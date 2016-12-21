В Томске определился победитель аукциона на маршрут №19
21 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
В Томске определен победитель аукциона по автобусному маршруту № 19, им признан ИП Юрий Бабинович, сообщает пресс-служба мэрии.
Победитель предложил за право заключения муниципального контракта сумму в 15 706 405 рублей. Вторым победителем стал ИП Александр Осадчий, предложивший аналогичную сумму.
Напомним, муниципальный контракт на осуществление пассажироперевозок по регулируемому тарифу заключается на три года.
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