Томичам предлагают спроектировать выставку в краеведческом музее

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2016 // Фото: Tomskmuseum.ru

Томский областной краеведческий музей начал приём заявок на конкурс дизайн-проектов экспозиции «Томск: пейзаж после битвы», сообщается на сайте музея.

Целью проекта является создание экспозиции, которая станет основой для общественной дискуссии об исторической судьбе и перспективах развития Томска в конце 20 начале 21 века. Основная задача — выявить мнение томичей о судьбе их города.

«Точкой отсчёта экспозиции является «излом» в судьбе Томска в связи с сооружением Транссиба. История Транссиба, связанная с Томском, причины, по которым магистраль прошла мимо, вызывают споры, обросли мифами, циркулирующими в общественном сознании уже больше ста лет. Томск до сих пор не смирился со статусом «транспортного тупика» на Транссибе. Неоднократно на протяжении XX века и уже в начале XXI-го возникали планы о прохождении новых транссибирских трасс через наш город. Томск подчас мучительно и не всегда успешно пытался найти новые точки опоры на треке своей исторической судьбы, повысить свой экономический, административный, имиджевый статус, притянуть к себе новые функции, вновь и вновь заявить о себе как об уникальном и самоценном явлении в созвездии российских областных городов», — говорится в сообщении.

В конкурсе могут принять участие дизайнеры, художники, архитекторы и студенты вузов. В качестве работы можно представить 2D и 3D-визуализацию интерьера, или сканы эскизов в другом исполнении. Приветствуется любой стиль, демонстрирующий оригинальность и функциональность идеи автора.

Заявки принимаются с 20 декабря по 20 января. Оглашение результатов и награждение победителей конкурса состоится 25 января. Авторы лучших работ получал памятные призы, дипломы, лучшие работы будут опубликованы в СМИ и на сайте организаторов.

Форму заполнения заявки, техническое задание и прочую информацию можно получить на сайте музея.

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