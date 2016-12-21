В Северске пассажирка украла планшет у таксиста

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2016 // Фото: 70.мвд.рф

Северские полицейские задержали 26-летнюю девушку, подозреваемую в хищении планшетного компьютера у таксиста, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, подозреваемая воспользовалась ситуацией: пока водитель довозил ее она похитила «планшет», находящийся между сиденьями. Украденное женщина продала неизвестному водителю за 3 тыс. рублей. В свою очередь ущерб, причиненный действиями подозреваемой, оценивается в 32 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь северчанке грозит до до пяти лет тюрьмы.

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