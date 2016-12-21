В Томской области выбрали самое безопасное такси

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2016 // Фото: Tomsk.gov.ru

В Томской области подвели итоги конкурса «Безопасное такси Томской области – 2016». Победителями признаны пять водителей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В пятерку победителей, которых определило народное голосование, вошли индивидуальные предприниматели Максим Березин и Андрей Масляков, а также Василий Борисов (такси «Удача»), Алексей Зюзин («Легенда») и Антон Меньщиков («Ё-такси»).

«Развитие профессионального такси важно не только для тех, кто занимается этой работой по долгу службы, но и для огромного числа пассажиров, жителей больших и малых городов. Приоритетами этого развития, безусловно, является качество и безопасность услуг, которые могут обеспечить только профессионалы. Статус победителя областного конкурса — настоящий знак качества, профессионализма и повод для гордости», — отметил замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Напомним, в этом году конкурс «Безопасное такси Томской области» проводился не среди таксопарков, а среди водителей. Из 34 участников 20 вышли в заключительный этап, успешно пройдя испытания на знание правил дорожного движения и водительское мастерство. В финале лучших водителей такси оценивали пассажиры путем онлайн-голосования.

Организатор конкурса «Безопасное такси Томской области — 2016» — региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей. В состав конкурсной комиссии вошли представители комитета по лицензированию Томской области, Томского автотранспортного союза, Томского автомобильно-дорожного техникума, областной ГИБДД.

Тэги/темы: