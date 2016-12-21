Три человека пострадали в столкновении трех автомобилей под Томском

21 декабря 2016 / Томский Обзор

Столкновение трех автомобилей произошло на 4 км трассы Томск-Мариинск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

«По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-213100, не справился с управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречными автомобилями Renault Duster и Isuzu Bighorn», — говорится в пресс-релизе.

В результате ДТП травмированы 38-летний пассажир отечественного автомобиля и две женщины, находившиеся в автомобиле Renault.

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