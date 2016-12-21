В Томске пройдет ярмарка натуральных продуктов

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

В пятницу и субботу, 23 и 24 декабря, в Томске на Центральном рынке (Карла Маркса, 48, центральный павильон) пройдет ярмарка натуральных продуктов, сообщают организаторы.

Ярмарка будет работать с 9.00 до 16.00. Свою продукцию здесь представят – Асино, Первомайка, Зырянка и Шегарка. Томичи смогут приобрести здесь свежий хлеб, колбасы из дикого мяса, выпечку, рыбу, пресервы и многое другое. Так же посетителей ждут дегустации, акции и подарки.

«На ярмарке будут представлены такие продукты, которых в Томске нет. Например, колбасы собственного производства, свежий хлеб, который будет выпекаться ночью, так сказать «только с печи». Консервы, тоже собственного производства, из рыбы, пойманной в области. Мы организуем транспорт для участников, что бы они могли представить свою продукцию жителям города», - рассказали в томском Облпотребсоюзе.

В ведомстве также отметили, что вся представленная продукция проходит контроль качества и проверку.

Ярмарку смогут посетить все желающие. Спонсоры и организаторы мероприятия городское потребительское общество «Томское ГорПО».

Тэги/темы: