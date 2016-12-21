Программа обеспечения жильем переехавших в села бюджетников стартует в Томской области в 2017 году

21 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Власти Томской области подготовили проект программы «Бюджетный дом», направленной на обеспечение жильем работников бюджетной сферы в районах области, сообщает агентство «Интерфак-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Чингиса Акатаева.

«Концепция заключается в привлечении на сельские территории работников бюджетной сферы, причем проектом программы охвачены и работники лесного комплекса, работники системы образования, культуры, здравоохранения, спорта, системы опеки и попечительства, соцзащиты. Базовое условие такое — человек должен, приехав в тот или иной район, отработать семь лет, после чего он получит в собственность хорошее жилье», — сказал Чингис Акатаев.

По его словам, параметры программы сформированы, в проекте бюджета на 2017 год заложены первые средства на ее реализацию.

«В проекте бюджета на следующий год заложены первые 20 млн рублей, но речь идет о 1,2 тыс. человек, которые подпадают под программу на первые пять лет, поэтому далее наверняка речь пойдет о больших суммах», — отметил Чингис Акатаев.

Он добавил, что в случае успеха программы она может быть продлена на более долгий срок.

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