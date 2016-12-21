Tele2 предлагает томичам «серебро» за полцены

21 декабря 2016 / Пресс-служба «TELE2 Томск»

Tele2 начинает предновогоднюю распродажу в своем интернет-магазине. С 21 декабря по 9 января серебряный номер можно заказать всего за 100 рублей.

В интернет-магазине Tele2 жители Томской области смогут выбрать серебряный номер телефона и удобный тарифный план. Забрать заказ можно в ближайшем салоне связи Tele2 либо оформить бесплатную курьерскую доставку по указанному покупателем адресу. Сейчас в интернет-магазине доступно 600 номеров серебряной категории. Кроме того, в интернет-магазине Tele2 всегда в наличии брендированные смартфоны, а также модемы и роутеры по выгодным ценам.

Бесплатная доставка SIM-карт и оборудования из интернет-магазина оператора доступна жителям Томска, Северска, Светлого и Стрежевого.

Артем Степанов, коммерческий директор филиала Tele2 в Кемеровской и Томской областях:

«Финальная распродажа года в нашем интернет-магазине — отличная возможность приобрести номер со скидкой 50%. Выбирать номера в интернет-магазине можно как из общего списка, так и с помощью удобного сервиса подбора по любимым цифрам. Красивый номер и выгодный тариф могут стать отличным подарком к празднику, так что не стоит откладывать покупку на потом».

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