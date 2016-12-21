Томский Обзор встретился с первыми героями проекта IT-Томск

21 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

В среду, 13 декабря, Томский Обзор совершил свой первый поход к представителю топ-10 самых интересных компаний Томска — «Студии 15».

Под присмотром бумажной оленьей головы руководитель компании Александр Оленев описал трудный и тернистый путь студии от структурного подразделения до попадания в двадцатку лучших разработчиков сайтов для органов власти по версии Рейтинга рунета.

Позже, в пятницу, 16 декабря, Томский Обзор сходил в гости к компании Rubius. Руководство IT-гиганта тепло встретило нас в полном составе и с большим энтузиазмом принялось рассказывать о своем трудном, интересном, и полном случайностей пути. О том, как братья по фамилии Сергей, завлекающие клиентов в одинаковых шляпах, хакеры, взламывающие вайфай (это все одни и те же люди) делали проекты международного уровня — мы расскажем позже.

Напомним, в конце ноября Томский Обзор провел голосование, в ходе которого были отбаны 10 самых интересных IT-компаний Томска. Сейчас наше издание приступает к написанию материалов об истории успехов компаний. Они будут выходить до марта 2017 года. Финалом проекта станет показ короткометражного фильма о томских айтишниках, который мы уже начали снимать в ходе подготовки статей проекта.

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