Авария произошла на энергосетях в Томске на фоне резкого похолодания

22 декабря 2016 / Томский Обзор

В результате аварии в энергосистеме Томска в четверг утром произошло кратковременное отключение электроэнергии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По его словам, произошла «вспышка» на ЛЭП 110 кВ между подстанцией «Восточная» и томской ГРЭС-2.

Подстанцию «Восточная» эксплуатирует ПАО «Томская распределительная компания» (ТРК), ГРЭС-2 — АО «Томская генерация».

В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

В свою очередь в пресс-службе ОДУ Сибири агентству сообщили: «Произошло отключение первой системы шин на томской ГРЭС-2. Причина выясняется».

Яркую вспышку в районе ГРЭС-2 в четверг утром видели многие горожане, в том числе корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь».

В пресс-службе «Томской генерации» позднее агентству подтвердили, что на одной из подходящих к ГРЭС-2 высоковольтных линий электропередачи произошло короткое замыкание.

«В результате срабатывания защитных систем на станции отключился один из четырех турбогенераторов. В данный момент восстанавливается режим работы станции», — отметил сотрудник пресс-службы.

Он заверил, что поставка тепловой и электрической энергии потребителям осуществляется в полном объёме. «Причины случившегося выясняются», — добавил он.

Как сообщили агентству в пресс-службе ТРК, короткое замыкание на сетях компании произошло из-за аномально низкой температуры.

«Работы по устранению технологического нарушения закончатся в ближайшее время. Ликвидация последствий короткого замыкания, также происходило на оборудовании ГРЭС-2», — сказал представитель пресс-службы.

В среду вечером в Томске началось резкое похолодание от минус 6 градусов, к утру столбик термометра опустился до отметки минус 38 градусов; в ночь на пятницу прогнозируется 40-градусный мороз.

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