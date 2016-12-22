В этом году на социальную помощь томичам потратили 337 млн рублей - мэрия

22 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В 2016 году на оказание социальной помощи томичам направлено 337 млн рублей. Об этом на заседании комитета Думы Томска рассказала начальник городского управления социальной политики Галина Маракулина.

Как передает пресс-служба мэрии, оказание социальной помощи и услуг для томичей – это основное содержание муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка граждан». В 2016 году утвержденный объем финансирования подпрограммы составил 337 млн 650 тыс. рублей, из которых 285 млн 897 тыс. выделены из городского бюджета, 51 млн 755 тыс. – из бюджета региона.

Получателями социальной материальной поддержки от администрации Томска стали 38 796 горожан. В сообщении отмечается, что за прошедшие месяцы 2016 года отмечена динамика в объемах получения некоторых видов помощи. Так, число семей, которые получают муниципальное социальное пособие снизилось с 85 до 82 за счет роста среднедушевого дохода в этих семьях. Общая сумма выплат составила 295 тысяч рублей.

Напротив, на 13% увеличилось число получателей единовременной материальной помощи пострадавшим от пожаров за счет участившихся возгораний в многоквартирных деревянных домах. Такую помощь получили 180 семей, 444 человека, в общем объеме 9 млн 340 тысяч рублей.

На 452 человека возросло число пенсионеров и членов многодетных семей, занимающихся садоводством и получающих компенсации суммы проезда на железнодорожном транспорте. В 2016 году помощь на сумму 12 млн 614 тысяч рублей получил 4341 томич. На 15% за год увеличилось число горожан, которые получают компенсацию на приобретение детского питания – с 1787 до 2088 человек. Расходы бюджета на выплату этих компенсаций выросли с 21 до 25 млн рублей.

«Рост числа получателей социальной помощи во многом связан с увеличением прожиточного минимума в Томской области, от которого зависит признание граждан малообеспеченными», – пояснила Галина Маракулина.

За счет заселения новых удаленных микрорайонов и внесения их в соответствующее постановление возросло число родителей, получающих компенсации на проезд ребенка к месту обучения. В 2016 году такой мерой поддержки воспользовались 897 томичей на сумму 3 млн 871 тыс. рублей.

Также в Томске в 1,5 раза уменьшилось число родителей, получающих компенсации за содержание детей в группах присмотра и ухода. И напротив, значительно возросло количество томичей, чьи дети посещают лицензированные частные детские сады, и которые получают компенсации – таких 1,5 тысячи, общая сумма компенсаций составляет 51 млн. рублей. Напомним, частные детсады, имеющие лицензию, реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Родители, чьи дети посещают эти дошкольные учреждения, могут получать компенсацию из бюджета города в размере 3 000 рублей ежемесячно. На сегодня частные детские сады предлагают томичам около 300 мест для дошкольников в разных районах города.

Кроме того, еще 50 многодетных семей, имеющие статус групп присмотра и ухода для 131 ребенка, в 2016 году получили поддержку на 7 млн 72 тыс. рублей.

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