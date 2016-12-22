«Ростелеком» поддержал фестиваль компьютерного спорта

22 декабря 2016 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал ПАО «Ростелеком» совместно с томским отделением «Федерации Компьютерного Спорта России» на базе РК «Факел» провели Фестиваль компьютерного спорта в Томске.

Оператор выступил генеральным техническим партнером мероприятия и предоставил доступ к сети интернет на скорости до 150 Мбит/сек по оптической технологии.

В рамках фестиваля была организована демо-зона: гостям демонстрировались передовая технология телепросмотра от «Ростелекома» – «Интерактивное ТВ», которая включает в себя такие сервисы как: интерактивная телепрограмма, функции записи, паузы и перемотки телеэфира, караоке, «видео по запросу» и другие.

Свыше 200 участников оспаривали звание сильнейших геймеров Томска в дисциплинах FIFA 17, Just Dance 2017, DOTA 2, HearthStone, League of Legends, Counter-Strike. Все сражения проходили на игровых ноутбуках или консолях PlayStation 4, которые предоставили НИ ТГУ и Томское отделение ФКС. Дополнительного внимания удостоились зрители и гости мероприятия. Для болельщиков была организована отдельная фан-зона, где можно было наблюдать за сражениями на комфортабельных диванчиках. Свыше 1000 человек из других регионов страны смогли следить за событиями, онлайн не выходя из дома, что подчеркивает популярность геймеров из Томска.

«Подобные соревнования призваны не только популяризировать киберспорт. Основная задача – развивать у игроков, а это как подростки, так и взрослые люди, тактическое мышление, которое помогает добиваться целей и справляться с трудностями. Это не первый опыт компании в проведении подобного рода мероприятий и сотрудничестве с киберспортсменами Томска. Мы и дальше будем стараться поддерживать ребят в их стремлениях достичь успехов в киберспорте», — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Данное мероприятие стало отчетным в киберспортивном сообществе Томска. До этого не проводились соревнования одновременно по всем дисциплинам, но благодаря нашим партнерам, мы смогли это сделать. Выражаю благодарность нашему генеральному партнеру компании «Ростелеком» за высококачественный, стабильный интернет. Благодаря поддержке оператора мы смогли провести соревнования как по традиционным дисциплинам, которые уже неоднократно проводились на других турнирах, так и по новым, как например спортивный симулятор танцев «JustDance 2017», — комментирует председатель томского отделения ФКС России Дмитрий Шульгин.

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