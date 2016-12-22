Автобусные рейсы на север Томской области отменены из-за морозов

22 декабря 2016 / Томский Обзор

Перевозчики в Томской области в четверг отменили часть автобусных рейсов из-за установившихся морозов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой диспетчерскую автовокзала.

«Отменены рейсы на север региона — в Парабель, два утренних рейса в Бакчар, а также в Наргу и Молчаново. Автобусы по другим направлениям, в том числе Новосибирск, идут по расписанию», — сказал представитель автовокзала.

Он также отметил, что решается вопрос о возможности вечерних рейсов в города соседних регионов — Красноярск, Барнаул, Горно-Алтайск, Белокуриху.

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