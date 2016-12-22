В Томске судебный пристав вычислил должника-автомойщика по спецодежде

Судебные приставы сумели вычислить алиментщика, находящегося в розыске, по фото с униформой автомойщика, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Должник был зарегистрирован в одной из деревень Томского района, однако не проживал по указанному адресу, в связи с чем и был объявлен в розыск. Пристав опросил его родственников, однако разговор эффекта не дал. Тогда розыскник отправился на адрес регистрации взыскателя (бывшей супруги). Здесь он встретился с родителями женщины и выяснил, что ранее алиментщик здесь появлялся.

«Причем, как человек, который ведет асоциальный образ жизни, встречается с такой же компанией знакомых. Пристав потратил немало времени на беседы с приятелями должника, но лишь выяснил, что его не видели уже несколько месяцев», — говорится в сообщении.

Помог случай: гражданин «всплыл» на своей страничке в соцсетях, которую уже очень давно не посещал. Сотрудник отдела постарался выйти с ним на связь по переписке, но и эта попытка оказалась безуспешной. Ситуацию спасло то, что должник решил наладить переписку с бывшей супругой. На своей странице он выставил фотографию в униформе. Его одежда, а также задний план говорили о том, что мужчина сфотографирован на своем рабочем месте, в боксе автомойки. Входе переписки с женой он упомянул, что работает мойщиком машин в Томске в районе площади Южной.

Остальное было делом техники – обойти все автомойки машин в микрорайоне. В третьей по счету розыскник и встретил свою «пропажу». Должник был предупрежден об административной и уголовной ответственности и дал все необходимые объяснения. Выяснилось, что он бросил пить, живет там же, где и работает – на мойке. Намерений уклоняться от выплаты алиментов у него больше нет.

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