Томские полицейские помогли пассажирам автобуса, съехавшего в кювет из-за замерзших тормозов (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 22 декабря 2016 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские оказали помощь 23 пассажирам рейсового автобуса, который съехал в кювет на 22 километре трассы Томск — Юрга, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, при торможении у транспортного средства перемерзли тормоза, и заклинило передние колеса, автобус съехал с дороги и забуксовал. Из-за сильного мороза водитель автобуса не смог самостоятельно выехать на дорогу.

Полицейские оказали пассажирам необходимую помощь и пересадили в другой автобус, который двигался по аналогичному маршруту. Также сотрудники ГИБДД помогли извлечь автобус из снежного плена, после чего он продолжил движение до места назначения и стоянки.

Фото: 70.мвд.рф

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