Депутаты окончательно приняли бюджет Томской области

Томский Обзор / Фото: 22 декабря 2016 // Фото: Duma.tomsk.ru

На 4 собрании депутаты томской облдумы приняли во втором чтении бюджет региона на ближайшие три года, сообщается на сайте парламента.

Ко второму чтению областной бюджет на 2017 год увеличился почти на 6 миллиардов рублей. Большая часть этого увеличения состоит из безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Параметры областного бюджета таковы: доходы – 55.9 млрд. рублей, расходы – 58.4 млрд. рублей, дефицит – 2.5 млрд. рублей.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов уменьшен на 500 млн. рублей, а объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета увеличен на 6.5 млрд. рублей. Расходы областного бюджета увеличены на 5.9 миллиардов рублей, в том числе за счет целевых средств федерального бюджета на 3.7 млрд., по сальдо за счет средств областного бюджета на 2 млрд. 177 млн рублей.

По решению согласительной комиссии за счет средств областного бюджета расходы на социальную сферу увеличились на 1.9 млрд. рублей, среди них:

– 1.2 млрд рублей – на строительство новой школы в областном центре;

– 346 млн рублей – резерв на повышение зарплаты работников, не попадающих под указы Президента РФ;

– 214 млн рублей – на программу развития здравоохранения;

– 33 млн – на социальную поддержку населения.

Более 240 млн рублей дополнительно направлено на программу по обеспечению доступности жилья, из них: 62 млн. на переселение из аварийного жилищного фонда, 59 млн – реализация проектов по строительству жилья эконом. класса («Жилье для российской семьи»), 50 млн – решение проблемы «обманутых» дольщиков. На поддержку реального сектора экономики по решению согласительной комиссии дополнительно направлено 383 млн рублей.

Общим голосованием депутаты приняли областной бюджет на ближайшие три года во втором окончательном чтении.

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