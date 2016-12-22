Томскнефтехим частично восстановил производство полиэтилена после аварии в энергосети

22 декабря 2016 / Томский Обзор

ООО «Томскнефтехим» (входит в «СИБУР Холдинг») после аварии в энергосети Томска возобновило работу одной из двух остановленных линий по производству полиэтилена, сообщает агентство «Интерфаксу» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Из-за „просадки“ напряжения были приостановлены две линии полиэтилена. В настоящее время электроснабжение восстановлено. Одна линия возобновила работу, вторая — запускается», — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее со ссылкой на Минэнерго РФ сообщалось, что в четверг утром произошла авария на ЛЭП 110 кВ «Томская ГРЭС-2 — Восточная», в результате которой был зафиксирован сброс нагрузки ООО «Томскнефтехим» на 25 МВт, произошла остановка производства полиэтилена.

Авария произошла из-за обрыва грозотроса в пролете опор ЛЭП: трос упал на контактную сеть железной дороги, что также привело к сбою в движении поездов.

ООО «Томскнефтехим» образовано в июле 2003 года на базе томских предприятий ЗАО «Метанол», ОАО «Завод «Бензол», ОАО «Томский нефтехимический завод», ОАО «Томский нефтехимический комбинат». Предприятие выпускает полипропилен, полиэтилен, а также бутилен-бутадиеновую фракцию, тяжелую смолу пиролиза, жидкие продукты пиролиза. В августе после аварии на Рефтинской ГРЭС «Томскнефтехим» восстанавливал работу в течение суток.

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