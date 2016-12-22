Дед Мороз поздравит томичей в троллейбусах на следующей неделе
22 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
С понедельника, 26 декабря, пассажиры томских троллейбусов поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Ежегодная акция «Новогодний десант Деда Мороза» будет проходить до 31 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.
Поздравления получат пассажиры троллейбусов маршрутов №№ 1, 2, 3 и 4 на участке их следования от пер. 1905 года до остановок «Ул. Тверская», «Лагерный сад» и «РЦ «Октябрь».
Встретить новогодних персонажей в электротранспорте можно будет с 12.00 до 15.00 26, 27, 28, 29, 30 и 31 декабря. Дед Мороз и Снегурочка в исполнении артистов муниципальных учреждений культуры предложат пассажирам разгадать новогодние загадки, рассказать стихотворения и получить в подарок сладкие призы.
Акция продолжится и в Новом году, с 3 по 6 января.
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