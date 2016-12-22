Томские депутаты выделили новому главе областного управления МВД квартиру площадью почти 200 «квадратов»

Томский Обзор / Фото: 22 декабря 2016 // Фото: Tomsk.gov.ru

Депутаты законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг передали в безвозмездное пользование квартиру новому главе УМВД по Томской области Александру Буднику, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

За выделение квартиры главному полицейскому региона единогласно проголосовали все 35 присутствующих парламентариев.

Вопрос депутата Игоря Чернышева «а нет ли у него (А.Будника — прим.ред.) других пожеланий?» вызвал в зале лишь смех, его оставили без ответа.

Согласно материалам облдумы, А.Буднику предоставляется квартира общей площадью 192,7 кв.м. сроком на пять лет.

Как сообщалось, А.Будник был назначен на должность главы УМВД по Томской области 31 октября, ранее, с сентября 2013 года, он занимал должность заместителя начальника УМВД — начальника полиции Ярославской области.

Новый начальник томского главка родился в 1966 году в Брянской области, где первые годы службы работал милиционером. Затем был назначен на должность оперуполномоченного в Ямало-Ненецкий автономный округ, где работал в службе по борьбе с экономическими преступлениями, уголовном розыске.

В 2005 году он был назначен начальником отдела уголовного розыска УВД Брянской области. В 2006 году переведен на должность заместителя начальника отдела уголовного розыска Заволжского РОВД Ярославля, в 2007 году назначен начальником криминальной милиции Ярославского РОВД. В 2010 году назначен начальником Тутаевского ГОВД, а в ноябре 2011 года — начальником УМВД России по Ярославлю.

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