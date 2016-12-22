В праздники власти будут усиленно следить за безопасностью томичей

22 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Мэрия усилит контроль по обеспечению безопасности томичей в праздничные дни. Соответствующее распоряжение подписал мэр Томска Иван Кляйн, сообщает пресс-служба мэрии.

Руководителям районов и подразделений администрации города поручено в пределах своей компетенции обеспечить соблюдение мер антитеррористической защищенности населения в ходе подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

С 30 декабря по 11 января будет организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, а также аварийно-восстановительных бригад и сделан необходимый запас материалов и технических средств.

Также, согласно распоряжению, поставлена задача обеспечить стабильную обстановку в Томске в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских перевозок, внимательное и оперативное рассмотрение обращений горожан.

Также полицейские совместно с районными администрациям до 26 декабря организуют эвакуацию от мест проведения праздничных мероприятий бесхозяйных транспортных средств.

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