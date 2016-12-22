Томские экологи просят подкармливать птиц и белок при аномальных морозах

Томский Обзор / Фото: 22 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Утки и белки, живущие в Томске, могут легко перенести установившиеся аномальные морозы, но при условии их подкормки местным населением, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы областного департамента охоты и рыболовства Константина Осадчего.

«Подкармливать птиц и белок все-таки нужно, морозы сильные. Но стоит помнить о технике безопасности — если кормить уток, живущих на реке Ушайка, то не выходить на лед, а кидать корм издали. Что касается белок, то они у нас порядочные — еду берут из рук аккуратно», — сказал Константин Осадчий.

По его словам, томские белки больше всего любят кедровый орех, на втором месте у них — фундук и грецкие орехи, с меньшей охотой грызуны едят орехи.

«Утки традиционно угощаются хлебом и перловкой», — уточнил Константин Осадчий.

Он также сообщил, что утки, живущие на Ушайке, привыкли к обильному питанию, которым их балуют местные жители, поэтому с каждым годом все больше птиц остаются на зимовку в городе.

«Утки стали нахлебниками. Им незачем лететь на зимовку, если их тут кормят „от пуза“. Кроме того, в местах подкормки водоплавающих также питаются воробьи и голуби», — добавил Константин Осадчий.

Как сообщалось, в Томской области установились аномальные морозы, в северных районах температура опустилась до минус 50 градусов. В связи с этим перевозчики отменили часть автобусных маршрутов в районы региона и на Алтай. Кроме того, из-за аномальных морозов произошла «вспышка» на ЛЭП 110 кВ между подстанцией «Восточная» и томской ГРЭС-2.

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