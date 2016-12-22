Фонд

22 декабря 2016

Все сказанное в высшей мере относится и к бизнесу. Особенно бизнесу молодому, еще не набравшему опыта и не обросшему достаточным количеством контактов, позволяющих правильно определить свое место в существующей системе координат. Прекрасную возможность сравнить себя с другими молодыми предпринимателям и, реализующими себя в той же сфере деятельности, оценить свои возможности, увидеть сильные и слабые места дает одна из составляющих Региональной программы поддержки молодежного предпринимательс тва «Томск — месторождение успеха» - бизнес-стажировк и в других регионах России и даже других странах. Можно даже сказать, что они стали самым востребованным и популярным мероприятием Региональной программы с момента своего появления. И в этом нет ничего удивительного.

Бизнес-стажировки молодых предпринимателей на территории РФ и за рубежом являются популярным ежегодным мероприятием Фонда развития малого и среднего предпринимательства.

Стажировки проходят в 2-х основных форматах: групповом и индивидуальном. Отличие в том, что при групповом формате организацией стажировки полностью занимается Фонд. А при индивидуальном молодой предприниматель организует все самостоятельно при поддержке Фонда.

За прошедший год состоялась групповая бизнес-стажировка 6-ти молодых томских предпринимателей в городе Казань, Республика Татарстан. Два молодых предпринимателя прошли индивидуальнуюбизнес-стажировку за рубежом (Китай, США) и еще два предпринимателя прошли индивидуальную стажировку на территории РФ (Москва, Санкт-Петербург).

Если Вы хотите попасть в число участников мероприятий, организуемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области, следите за новостями на сайтах http://mb.tomsk.ru,lidertomsk.ru или на страницах https://www.facebook.com/mb.tomsk.ru/и ВКонтакте.

По отзывам участников, бизнес-стажировки — одно из наиболее эффективных мероприятий программы «Томск — месторождение успеха», которое позволяет познакомиться и изучить опыт успешных предпринимателей других регионов и стран, сокращает время на получение полезной и необходимой информации, способствует поиску партнеров или клиентов в других регионах и странах, а также позволяет предотвратить типичные ошибки в процессе развития своего бизнеса.

Стать участником мероприятия программы «Томск — месторождение успеха» «Бизнес-стажировки» может молодой предприниматель в возрасте до 30 лет включительно. Для этого необходимо принять участие в Конкурсном отборе, который Фонд проводит не менее, а порой и более одного раза в год. Информация о Конкурсном отборе официально публикуется на портале lidertomsk.ru. Также молодой предприниматель, активно принимающий участие в других мероприятиях Программы, может получить Сертификат на прохождение бизнес-стажировки на территории РФ или за рубежом в качестве награды. Наличие такого сертификата предполагает заочную победу в Конкурсном отборе.

Для участия в данном мероприятии срок деятельности предприятия не имеет ограничений, поскольку оно направлено на повышение предпринимательских компетенций, а также на знакомство с лучшими практиками организации и ведения бизнеса. И все это для того, чтобы предприниматели нашего региона успешно развивались.

Если Вы хотите попасть в число участников мероприятий, организуемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области, следите за новостями на сайте Фонда: www.lidertomsk.ruили на странице ВКонтакте: https://vk.com/mestorogdenie.

Тут, кстати в этой статье можно в целом порассуждать на тему поддержки для предпринимателей на территории Томской области и в РФ в целом (если сможете), какая поддержка популярная и какие именно нужна. Если говорить о стажировках, то участники (молодые предприниматели) отмечают - экономию времени, ответ на актуальные вопросы, полезные знакомства, которые приводят к поиску партнеров или клиентов.

Рассказать про данное направление, чтобы привлечь потенциальных участников в Конкурсном отборе для прохождения стажировок. При этом необязательно принимать участие во всей нашей программе, достаточно подать документы на Конкурс.

Стажировки по итогам 2016 года

Стажировки проходили в двух форматах: групповой и индивидуальный.

Групповой формат: набирается группа, в которой молодые предприниматели с разными профилями. К месту стажировки и обратно они едут группой, но на самой стажировке они посещают предприятия и встречаются с собственниками бизнеса по своему направлению деятельности или по тому, которое планируют открывать и развивать.

Групповая стажировка как правило длиться не больше одной недели.

Индивидуальный формат: молодой предприниматель сам выбирает, страну, город, регион компанию, в которой хочет пройти данную стажировку.

Индивидуальная стажировка не ограничена во времени.

Бизнес-стажировк и проходят в других регионах РФ. Предприниматели, собственники бизнеса охотнее делятся опытом, знаниями, секретами, контактами, своими историями неудач и успехов и дают очень много полезной информации.

Данное мероприятие (бизнес-стажиров ки) Региональной программы развития молодежного предпринимательс тва является одним из востребованных и популярных, так как позволяет взглянуть томским предпринимателям и на свой бизнес со стороны, найти ответы на острые и важные вопросы, найти партнеров, познакомиться с экономикой другого региона. Но главное бизнес-стажировк и позволяют максимально сэкономить время предпринимателя за счет получения ответов на вопросы, за счет обмена опытом в той же сфере. Кроме того при групповых форматах стажировок происходит процесс коммуникации томских предпринимателей друг с другом и в дальнейшем наши предприниматели устанавливают деловые контакты друг с другом, таким образом помогая в развитии томским предпринимателям повышается качество жизни жителей нашего региона, а также улучшается экономическая ситуация в целом, ведь если молодые предприниматели растут и развиваются, то Томская область только выигрывает от этого.

По итогам 2016 года состоялось 5 групповых стажировок, 33 молодых томских предпринимателей съездили в г. Кемеров, г. Казань, г. Красноярск.

12 молодых томских предпринимателя съездили в индивидуальном формате (Китай, США, Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Новосибирск).

Константин Поляков, ООО «Деловой партнер охраны труда»

Наша компания помогает различным организациям, бизнесу, руководителю, решать вопросы в области охраны труда, проходить проверки различных контролирующих организаций. Также у нас есть учебный центр, мы ведем образовательную деятельность в области охраны труда по специальным программам в рамках утвержденного законодательства.

Я ездил в Красноярск на групповую стажировку в конце октября-начале ноября. Причем стажировка попала на праздничные дни, и мы посещали те предприятия, которые в эти дни работали. То есть, несмотря на праздники, встречи были. С другой стороны Красноярск был интересен тем, что это достаточно большой промышленный город, по сравнению с Томском. В моей сфере — охране труда, там больше работы. После посещения организаций мне показалось, что в Красноярске контролирующие органы их проверяют жестче.

Больше всего мне понравилось в группе компаний «Сфера труда 24». Она состоит из 4 организаций, которые объединились между собой и достаточно успешно работают на этом рынке. Потом мне удалось посетить несколько маленьких организаций, которые занимаются охраной труда, в которых я понял, что моя компания развита больше. С еще одной компанией — лабораторией по аттестации рабочих мест (сейчас это называется специальная оценка условий труда) – нам удалось договориться о взаимном сотрудничестве. В его рамках мы будем продвигать наши услуги (обучение) в Красноярске. А для лаборатории возможно будем продвигать специальную оценку условий труда здесь, в Томске. Правда это пока под вопросом, все находится на стадии обсуждения, действий пока никаких не предпринимали.

По итогам стажировки я сформировал видение развития смежных услуг в моей компании. Например, можно ориентироваться на другие услуги, которые можно развивать с успехом в тандеме с теми, что мы уже предоставляем. Еще подтвердилось мое предположение, что многие крупные компании в Красноярске делают то же самое, что и я, то есть это правильное направление, важное для рынка. Еще подтвердилась гипотеза, согласно которой тот, кто не умеет правильно работать с клиентами, работал раньше по сарафанному радио, в скором времени будет «проседать». А тот, кто научится быстрее всех работать с клиентами — те и будут занимать лидирующие позиции в будущем. Это была моя гипотеза, которую я подтвердил, общаясь с крупными компаниями в Красноярске.

Еще по итогам стажировки я принял решение развиваться в других регионах, не ограничиваясь Томском. И одним из таких перспективных регионов оказался Красноярск.

В этом году я впервые участвовал в стажировке. Я бы рекомендовал начинающим предпринимателям участвовать именно в групповых стажировках. Но тем, чей бизнес сформировался, приносит хороший, стабильный доход, есть видение, им бы я рекомендовал индивидуальную стажировку. Я сам планирую съездить в индивидуальную стажировку, потому что бизнес вырос и я понимаю, в каких регионах могу набрать дополнительные знания, которые мне помогут развиваться в Томске.

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