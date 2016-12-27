#Истфак ТГУ: томских школьников знакомят с современной международной обстановкой

Магистранты и преподаватели Исторического факультета ТГУ провели для школьников Томска и области просветительские лекции, посвященные теме международных отношений. Проект по распространению знаний о современной международной ситуации в мире реализуется уже третий год в рамках сотрудничества Отделения международных отношений ИФ ТГУ совместно с Российским обществом «Знание».

В этом году проект стартовал 6-го и завершился 19 декабря и охватил 14 томских школ; общее количество слушателей составило не менее 800 человек.

— Сейчас в мире идет информационное противостояние, или, говоря иначе, информационная война. Объектом здесь становится, в первую очередь, молодежь, — рассказывает один из лекторов Владимир Румянцев, заведующий кафедрой новой, новейшей истории и международных отношений ИФ ТГУ. — Поэтому именно школьникам-старшеклассникам важно получать объективные сведения о положении в мире. И важно научить их хотя бы первоначальным навыкам отбора данных, их анализа.

Темы лекций-бесед направлены, в первую очередь, на установку у старшеклассников понимания происходящих сегодня в мире событий и процессов и роли России в них. Лекции проводят специалисты разных научных направлений, поэтому и темы бесед затрагивают разные аспекты международных отношений — от российско-американских отношений после выборов в США и проблеме информационных войн до отношений внутри Европейского союза и культурных особенностей Китая и Японии.

— Мы не отбираем школы, по какому-то особому принципу, а приглашаем всех, кому интересно развиваться в данном направлении, — отмечает Владимир Румянцев. — Так как в этом году цикл лекций совпал с концом четверти, многим школам пришлось отказаться — так как началась подготовка к экзаменам. Несмотря на усиленную подготовку к ЕГЭ, школьники проявляют большой интерес на лекциях, всем очень нравится. Современная молодежь с помощью коммуникаций видит мир гораздо шире, поэтому им необходимо развитие и адаптация в этом мире.

В этом году с лекциями перед томскими школьниками выступили руководитель отделения международных отношений ИФ Савелий Вольфсон, профессор кафедры мировой политики Лариса Дериглазова, преподаватели ИФ Владимир Румянцев, Елена Хахалкина и Тамара Бычкова (кафедра новой, новейшей истории и международных отношений), а также магистранты Алина Дружкова, Андрей Антонов, Николай Зубков и Ксения Елизарьева.

— Есть еще один немаловажный момент. Не секрет, что преподавание истории в школе сейчас «заточено» под сдачу ЕГЭ. Поэтому и у учителей, и у старшеклассников просто не остается времени для прочих сюжетов, включая современные международные отношения. А на таких лекциях у них появляется возможность немного отвлечься от предстоящих экзаменов и задуматься над проблемами, для которых не выделяется учебное время, — добавляет Владимир Румянцев.

Проект ориентирован не только на учащихся, но и на учителей средних школ и других образовательных учреждений Томска. Завершился цикл лекций-бесед 19 декабря. Продолжится ли проект в следующем году, по словам Владимира Румянцева, точно пока неизвестно.

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