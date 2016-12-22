В пожаре под Томском погибла пожилая женщина

22 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня утром, 22 декабря, в пос.Моряковский затон произошел пожар, в результате которого погибла пожилая женщина.

Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в жилом деревянном доме поступило в 6.20. Общая площадь пожара составила 136 кв метров, пострадала часть жилого дома и надворные постройки. Возгорание удалось ликвидировать в 8:43, в ликвидации было задействовано 5 единиц техники и 13 людей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в результате возгорания погибла хозяйка дома, женщина 85 лет.

«По предварительным данным возгорание произошло из-за электропроводки. Причиной мог послужить обогреватель, функционирующий в доме. В данный момент уже назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы», – сообщили в пресс-службе.

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